Italia-Bulgaria, tornano in campo gli Azzurri campioni d'Europa: Immobile a caccia di gol

Giovedì 2 settembre, all'Artemio Franchi di Firenze, torna protagonista dopo un'estate indimenticabile l'Italia campione d'Europa di Roberto Mancini. A 53 giorni di distanza dalla magica notte di Wembley contro l'Inghilterra gli Azzurri scendono di nuovo in campo per affrontare la Bulgaria nella 4ª giornata delle qualificazioni UEFA a Qatar 2022, dove dopo la vittoria degli Europei sono attesi tra i protagonisti della competizione.

Prima di ipotizzare quale sarà il ruolo dell'Italia ai prossimi Mondiali, però, è necessario archiviare il prima possibile il discorso qualificazioni: il 7 dicembre 2020 l'urna di Zurigo è stata benevola con gli Azzurri, inseriti nel tutt'altro che irresistibile Gruppo C, ma con la consapevolezza che le sorprese possono essere sempre dietro l'angolo e che quello con il Qatar è un appuntamento da non mancare assolutamente il ct Mancini chiederà ai suoi il 101% anche e soprattutto nelle sfide scontate sulla carta.

È questo il caso della gara di giovedì: Italia e Bulgaria vivono due momenti nettamente opposti, con gli Azzurri primi nel girone a quota 9 punti dopo 3 gare giocate e gli ospiti, soltanto lontani parenti della "Generazione d'Oro" che stupì il mondo a USA '94, che in 3 uscite hanno collezionato appena un pareggio in casa dell'Irlanda del Nord. L'abissale differenza nel ranking FIFA (Italia al 5° posto, Bulgaria al 75°) e il netto 2-0 con cui la banda di Mancini si è imposta a Sofia lo scorso 28 marzo - gol di Belotti su rigore e Locatelli - completano il quadro di una sfida il cui esito finale non sembra poter essere messo in dubbio.

Nelle quote sull'esito finale di Italia-Bulgaria, infatti, il segno 1 si attesta appena a 1,11 mentre X e 2 arrivano rispettivamente a 9,00 e 28,00: 90 minuti su cui è comunque possibile scommettere - chi vuole può farlo in tutta sicurezza su siti di scommesse autorizzati, puntando sulla voglia degli Azzurri di ripartire alla grande e magari sui gol di un Ciro Immobile che da qui al Qatar dovrà lottare per confermarsi centravanti titolare.

Il bomber campano e Acerbi, con Lazzari out per infortunio, sono gli unici due giocatori della Lazio convocati da Mancini: ma se il difensore centrale difficilmente può ambire a qualcosa di più del ruolo di rincalzo di lusso rispetto alla collaudata coppia titolare Bonucci-Chiellini, Immobile partirà ancora una volta titolare nonostante le critiche ricevute in estate. A EURO 2020, infatti, il centravanti della Lazio è stato spesso messo in discussione e considerato addirittura un limite, nonostante i 150 gol realizzati in 219 partite con la maglia biancoceleste nelle ultime 5 stagioni.

Nella Serie A appena cominciata il bomber laziale è partito alla grande. Gol all'Empoli all'esordio, tripletta nel 6-1 rifilato allo Spezia sabato, 4 gol in 180 minuti e un chiaro messaggio tanto ai suoi tifosi quanto ai detrattori: tra gli attaccanti italiani è ancora lui il “Re del Gol”, e farà di tutto per confermarsi tale in vista di Qatar 2022 e tenersi alle spalle i tanti giovani rampanti che sognano il suo posto. La Bulgaria è avvisata: per Ciro il futuro è adesso.