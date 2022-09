Italia, Cannavaro: "Un dramma, tutti sorpresi. I quattro mondiali vinti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento. L'ex campione del Mondo ha preso il posto di Fabio Caserta, esonerato negli ultimi giorni e oggi, per l'occasione si è presentato in conferenza stampa. Lungo il confronto con la stampa, Cannavaro non poteva non esprimersi anche sull'Italia che domani affronterà l'Inghilterra nella Nations League. "Il fallimento dell'Italia? Abbiamo seguito troppe mode- afferma - prima volevamo fare gli spagnoli ed ora gli inglesi. Mi auguro si ritorni a far capire i nostri concetti, perché non essere al Mondiale è un dramma. Noi abbiamo una responsabilità che sono i quattro Mondiali vinti e ce lo dobbiamo ricordare un po' di più. Non so cosa dobbiamo fare, ma bisogna cambiare qualcosa. La gente all'estero è rimasta molto sorpresa".