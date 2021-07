Italia, Capello: "Gli azzurri devono vincere anche per i 700mila italiani d'Inghilterra"

L'Italia si prepara alla finale di Euro 2020. Domenica 11 luglio alle 21:00 sul prato di Wembley gli azzurri sfideranno l'Inghilterra in una delle gare certamente più importanti degli ultimi anni. Queste le parole di Fabio Capello in merito ai microfoni dell'Ansa: "Della vittoria a Wembley (nel 1973, ndr), ricordo la dedica che facemmo ai 20 mila 'camerieri' che lavoravano in Inghilterra, per come fummo apostrofati noi dai tabloid inglesi prima di quella partita. Quest'anno gli Azzurri devono pensare di regalare una grande soddisfazione ai 700 mila italiani che lavorano lì. Sarà importante avere molto orgoglio, questo deve sentire la squadra quando va in campo".

