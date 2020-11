Italia, Caputo non risponde alla convocazione: problemi fisici

Altra defezione per l'Italia in vista dell'amichevole con l'Estonia e le sfide di Nations League con Polonia e Bosnia. Come comunicato dal sito ufficiale del Sassuolo, Francesco Caputo non potrà presentarsi al centro tecnico di Coverciano: "Niente Nazionale per Francesco Caputo. L’attaccante neroverde non ha potuto rispondere alla convocazione del CT Roberto Mancini per un problema muscolare agli adduttori".

LAZIO, PROCURA DI AVELLINO: TAMPONI SARANNO RIPROCESSATI

LAZIO, PASSI IN AVANTI SUL RINNOVO DI MISTER SIMONE INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE