Italia, Chiellini lascia il ritiro di Coverciano: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 16:15 - Adesso è ufficiale. Giorgio Chiellini non solo non recupera per il match di venerdì contro la Svizzera, ma lascia il ritiro della Nazionale a Coverciano. Le sue condizione verranno monitorate per capire se potrà essere a disposizione in campionato contro la Lazio. Questo un estratto del comunicato: "Dopo le defezioni di Zaniolo, Pellegrini e Immobile, anche Giorgio Chiellini lascerà il ritiro per far rientro al club di appartenenza".

Piove sul bagnato in casa Italia. Dopo l'infortunio di Immobile, rientrato a Roma e indisponibile per i prossimi due match degli Azzurri, un altro calciatore è stato costretto a dare forfait. Si tratta di Giorgio Chiellini che, a causa di un guaio muscolare, non sarà a disposizione di Mancini per la partita importantissima contro la Svizzera. La Nazionale perde, dunque, il suo capitano. Le condizioni del difensore bianconero andranno valutate sia per quanto riguarda la seconda sfida di qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord, sia per il rientro in campo dopo la sosta quando la Juventus farà visita alla Lazio.