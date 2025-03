Italia-Danimarca U21, Provstgaard che paura: maxi-cerotto dopo lo scontro con Ghilardi

Al Pier Cesare Tombolato l'Italia di mister Nunziata sfida la Danimarca in un match amichevole molto utile per entrambe le formazioni in vista dei prossimi Europei che si terranno a giugno. Partono meglio i danesi che sbloccano il match con la rete di Sorensen al 21' ma la reazione degli azzurri non si fa attendere con Prati che sigla la rete dell'1-1 finale.

In campo anche il calciatore della Lazio Oliver Provstgaard in campo 90 minuti così come nella precedente amichevole contro la Polonia terminata 3-3 nonostante un vistoso cerotto sulla fronte applicato dopo un duro scontro di gioco con Ghilardi durante il primo tempo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato 24/03