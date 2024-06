Italia, Di Biagio: "Zaccagni è pronto per essere titolare, che emozione il gol"

TUTTOmercatoWEB.com

Mattia Zaccagni ha riacceso l'Italia. Il suo gol contro la Croazia è stato decisivo non solo per la qualificazione agli ottavi di Euro2024, ma anche per il morale della squadra. Ai microfoni di TvPlay l'ex calciatore Luigi Di Biagio ha espresso il suo pensiero sulla gara, soffermandosi sulla prestazione e sulle qualità dell'esterno della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Croazia-Italia ci dice tanto. Abbiamo giocato con paura, soprattutto il primo tempo in cui non avevamo idee, c’era tanto disordine. Non mi è piaciuta la mentalità, ma sicuramente non sono state idee inculcate da Spalletti che vuole tutt’altro. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo dopo che abbiamo subito il gol. Spalletti sta ascoltando molto i suoi ragazzi, perché secondo me non è convinto del 3-5-2, ma usa questo modulo per far sentire più sicuri i calciatori. Il rumore dei tifosi ti arriva, puoi estraniarti, ma i giocatori sentono la pressione. Mi sono emozionato al gol di Zaccagni. Lui ed El Shaarawy, con tutto il rispetto per Cambiaso, sono più pronti per giocare quest’Europeo. Pensavo che Zaccagni potesse essere impiegato titolare già dalla prima partita. È affidabilissimo".