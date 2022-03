Italia, Dossena: "Non voglio pensare che non si possa arrivare in finale"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Italia - Macedonia del Nord sarà il prossimo step importante per gli azzurri. La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata a rispondere presente sul manto verde dello Stadio Renzo Barbera di Palermo dove tutto è andato sold-out. L'Italia vuole raggiungere la finale contro la vincene di Portogallo - Turchia per poi strappare il pass per la qualificazione al Mondiale in Qatar. Tutto pronto dunque, il tifo azzurro è in attesa di domani e ad esprimersi in merito è Beppe Dossena, ex campione del mondo del 1982, intervenuto a TMW Radio: "Le insidie sono le partite secche. Lo scenario è completamente diverso dall'Europeo dove c'erano poche aspettative e si chiedeva di passare il primo turno. Ora è cambiata la situazione e ci sono altre condizioni ambientali e psicologiche. I rischi ci sono ma non voglio pensare che non si possa arrivare alla finale con la Turchia o il Portogallo. Resta il fatto che c'è l'obbligo di vincere. Prima andava tutto bene, ora c'è da recuperare l'orgoglio e vincere".

ASSENZE - "Agli Europei c'era l'idillio perfetto: dalle condizioni fisiche a quelle ambientali. Anche i mezzi infortuni diventavano superabili e i giocatori arruolabili. Qui invece non c'è il tempo per recuperare, però siamo sempre l'Italia e veniamo dalla conquista dell'Europeo".