Italia , Fascetti: "Piano con l'entusiasmo, l'Austria non ha niente da perdere"

Italia e Austria saranno faccia a faccia domani sera a Wembley. Gli Azzurri hanno i favori del pronostico dato anche il percorso fatto nella fase a gironi, ma gli austriaci non hanno niente da perdere e venderanno cara la pelle. Eugenio Fascetti, ex allenatore della Lazio, è intervenuto a TuttomercatoWeb.com sottolineando questo aspetto: "L'Italia è forte, gioca bene ma piano con l'entusiasmo anche perché l'Austria non avrà nulla da perdere". Sarà importante quindi sognare, ma allo stesso tempo rimanere con i piedi per terra per non commettere l'errore di sottovalutare l'avversario.