Italia, i convocati di Mancini: la decisione su Provedel

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo qualche ora e poi Albania e Italia scenderanno in campo in vista dell'amichevole in programma all'Air Albania Stadium di Tirana alle 20.45. Il ct Roberto Mancini ha stilato la lista dei convocati lasciando fuori due calciatori: il portiere della Lazio Provedel e il terzino Fabiano Parisi.

Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario

Difensori - Di Lorenzo, Dimarco, Scalvini, Mazzocchi, Gatti, Acerbi, Bonucci, Bastoni.

Centrocampisti - Ricci, Verratti, Tonali, Pessina, Fagioli, Barella, Grifo, Zaniolo, Miretti.

Attaccanti - Pinamonti, Raspadori, Gnonto, Chiesa, Politano, Pafundi