Italia, Impallomeni: "Zaccagni titolare? Non credo Spalletti farà questa scelta"

TUTTOmercatoWEB.com

Vietato sbagliare. Adesso l'Italia non ha più margine di errore se vuole arrivare fino in fondo all'Europeo. Sabato alle 18.00 gli azzurri scenderanno in campo contro la Svizzera nella sfida che mette in palio i quarti di finale.

In merito alla possibile titolarità di Zaccagni, autore del gol qualificazione contro la Croazia, ecco le parole di Stegano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "In un campionato così breve devi premiare anche i bioritmi. Zaccagni ti ha risolto la partita, dovrebbe essere sensibile un allenatore a questo. Magari ci provi ma non credo che lo farà partire dal 1'. Per me serve un po' più di coraggio, come atteggiamento, proprio come visto all'inizio contro l'Albania. Vedo invece un po' di paura".