Italia, Incocciati: "Non si è mai visto, togli Immobile e poi..."

L'Italia non vola in Qatar e perde la possibilità di strappare il pass per i Mondiali. La brutta prestazione della Nazionale di Roberto Mancini a Palermo ha messo nel mirino soprattutto l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile e sono giorni che sul capitano biancoceleste piovono molteplici critiche. Ad intervenire sulla questione è Beppe Incocciati che ai microfoni di TMW Radio ha dichiarato: "C'è un po' di confusione in giro. Stiamo dando la colpa a qualcuno? Il dato di fatto è che non c'è la materia. Anche se togli Immobile o Belotti, anche in prospettiva non ci sono elementi che in quel reparto possono fare la differenza. Nei settori giovanili solo il 30% degli italiani sono all'interno del campo. Nella filiera del nostro calcio, quando arrivano a certi livelli vanno a giocare nelle loro Nazionali e non nella nostra. Non abbiamo i ricambi. Pensare che togli il centravanti della Lazio, il miglior realizzatore del campionato, ed entrano i giocatori del Sassuolo...non si è mai vista una cosa del genere. Una volta entravano quelli di Inter, Juve, Milan. Al di là del fatto che Mancini non sta facendo una buona figura, io infatti mi sarei dimesso non ora ma dopo l'Europeo vinto, ma adesso è tutta una minestra riscaldata. Non c'è materia in prospettiva. Penso che va bene se le agevolazioni fiscali sono per giocatori che aumentano la qualità del gioco, ma per il ragazzo della Primavera non può funzionare".