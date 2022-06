Italia, infortunio Donnarumma: lo staff medico ha deciso

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 17:05 - Lo staff medico della Nazionale ha deciso. Donnarumma resterà con il gruppo azzurro per le prossime partite di Nations League. Gli esami al dito hanno dato esito negativo e dunque il portiere sarà regolarmente a disposizione di Mancini per gli impegni con Ungheria, Inghilterra e Germania.

Brutte notizie per Roberto Mancini che rischia di perdere Gianluigi Donnarumma per i prossimi tre impieghi di Nations League contro Ungheria, Inghilterra e Germania. Il portiere del PSG ha riportato una lussazione al dito e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico della Nazionale. Come riporta, Sky Sport c'è il serio rischio che il giocatore possa lasciare il ritiro di Coverciano.