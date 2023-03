Italia - Inghilterra, il Maradona è 'carico': il dato sui tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

Giovedì 23 marzo alle 20:45 l’Italia tornerà in campo per disputare la prima gara valida per la qualificazione al prossimo Europeo del 2024. Gli azzurri affronteranno l’Inghilterra e lo faranno in casa, al Maradona di Napoli. A pochi giorni dal match, la Federazione ha reso noto il dato dei tagliandi che sono stati staccati: 37.500. Per l’occasione, la capienza dello stadio sarà di circa quarantasettemila posti e se la vendita dovesse proseguire spedita nei prossimi giorni non è escluso che si possa registrare il tutto esaurito.

