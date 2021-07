Italia - Inghilterra, Tardelli confida in Immobile: "Può essere lui l'uomo di Wembley"

Ancora qualche ora d'attesa e poi l'Italia scenderà sul campo di Wembley per affrontare l'Inghilterra nella finale di Euro2020. In attesa del fischio d'inizio, c'è fermento sulle scelte di formazione di Mancini e, soprattutto, su chi sarà decisivo in una gara che mette in palio un trofeo così importante. Per Marco Tardelli "l'uomo di Wembley" potrebbe essere proprio Ciro Immobile, criticato aspramente (e ingenerosamente) dopo le ultime prove contro Belgio e Spagna. L'ex campione della Juventus, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato il suo punto di vista sull'attaccante: "Spero sia Immobile. Lo criticano, ma merita di far gol".

LA FINALE - Poi, un parere sul percorso fin qui portato avanti dalle due nazionali: "Se sono state le più forti? Loro in difesa. Hanno preso solo un gol, e su punizione. Noi nella coralità in campo. Quando vedi giocare l'Italia, vedi che c'è un progetto calcistico, che si segue uno spartito. Mancini si è accorto di non avere tanti fuoriclasse e ha fatto diventare un fuoriclasse il collettivo".

Lazio, Brocchi: "Piazza ideale per Sarri. Lotito lascia lavorare, mentre Tare..."

Copa America, è l’ora della verità: Argentina e Brasile si giocano il trofeo

TORNA ALLA HOMEPAGE