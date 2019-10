Italia, la probabile formazione: Acerbi e Immobile sperano ma partono dietro

Gli azzurri al lavoro, sotto gli occhi attenti di Roberto Mancini. Il ct dell'Italia pensa all'undici da mandare in campo all'Olimpico contro la Grecia. Si lavora sulla tattica, non potrebbe essere altrimenti: se sembra scontata la presenza fra i pali di Donnarumma, la coppia di centrali dovrebbe essere formata da Bonucci e Romagnoli, con Acerbi che spera ma sembra destinato alla panchina. Come terzini potrebbero muoversi invece D'Ambrosio e Spinazzola. A centrocampo il dubbio più grande riguarda il ruolo di Bernardeschi, provato come mezzala destra al posto di Barella, insieme a Jorginho e Verratti. Il suo spostamento sulla linea centrale, permetterebbe a Insigne di partire dal primo minuto insieme a Chiesa e a Belotti. Immobile è stato infatti provato con le riserve e potrebbe accomodarsi in panchina nel suo Olimpico.

