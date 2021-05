Italia, le scelte di Mancini per il raduno di Roma: Acerbi e Immobile presenti

Dopo il ritiro in Sardegna, la Nazionale italiana si sposta a Roma per continuare a preparare l'Europeo. Da domani la squadra allenata da Roberto Mancini si troverà all'Hotel Parco dei Principi per poi spostarsi nuovamente a Coverciano. Il CT azzurro ha deciso di portare con sé per il secondo raduno 28 giocatori (entro la mezzanotte di martedì ci dovrà essere l'ulteriore scrematura che porterà ai definitivi 26 scelti): i laziali Acerbi e Immobile ci sono, i neo campioni d'Europa Emerson e Jorginho si aggregheranno al gruppo martedi.

I CONVOCATI - Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta); Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), *Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).