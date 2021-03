Italia, Lippi su Immobile-Belotti: "In Nazionale bisogna essere pronti a cambiare"

Uno dei temi principali per quanto riguarda la Nazionale è il discorso centravanti. Il ballottaggio tra Immobile e Belotti è sempre vivo, ma l'ex ct Marcello Lippi ha voluto chiarire le cose: "In Nazionale bisogna essere sempre pronti a cambiare, ci sono tempi e obblighi nella gestione del gruppo" - le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei - "Importante è mantenere gli stimoli e la condivisione degli obiettivi". Considerando soprattutto i tanti impegni ravvicinati, Lippi non vede la loro alternanza come un fattore negativo.