Italia - Macedonia, stadio Barbera a rischio: il motivo

Per l'importante sfida che vedrà l'Italia impegnata contro la Macedonia per qualificarsi ai prossimi Mondiali è stato scelto lo stadio Renzo Barbera. A distanza di circa 3 mesi dal match però iniziano a sorgere i primi dubbi sull'impianto di Palermo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, le condizioni del terreno di gioco non sono delle migliori considerando anche che il Palermo vi svolge i propri allenamenti oltre che le partite. Il club rosanero non dispone più del campo militare di Boccadifalco per questo la Federazione dovrà aiutarlo a trovare una nuova sistemazione. Nel caso in cui non si riuscisse a trovare una soluzione, la FIGC potrebbe anche rivedere la sua scelta e cambiare la sede per il match della Nazionale.