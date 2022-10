Italia, Mancini ammette: "Ho pensato di lasciare, ora il mese più difficile"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Roberto Mancini ospite negli studi durante la trasmissione "Atuttocalcio" in onda su Rai2. Il ct è tornato a parlare dei motivi che hanno negato all'Italia la seconda qualificazione di fila ai Mondiali: "Sicuramente abbiamo commesso degli errori, poi è mancata anche la buona sorte che magari agli Europei ci aveva invece assistito", ha spiegato. "Adesso comunque bisogna saper ripartire, le porte sono aperte per tutti. Se mancano i numeri 10? Forse ne avevamo troppi prima. I Baggio, i Totti e i Del Piero ora non ci sono. In generale c’erano tanti attaccanti in passato". Sul tempo a disposizione per lavorare con i calciatori: “Le nazionali, se si vuole lavorare bene, hanno bisogno di più spazi. Serve qualche data in più e bisognerà discuterne". I momenti di sconforto ci sono stati, Mancini ammette di aver pensato di lasciare l'incarico: "La voglia di allenare c'è sempre, le partite di Nations League ci hanno dato un piccolo aiutino. Essere arrivati a una fase finale va bene, ma ora inizia il mese più difficile. Quando le cose non vanno bene la responsabilità è dell'allenatore e ci può stare. Sì, ci ho pensato".