Italia, Mancini: "Contro la Germania gara importante, dopo tireremo una linea"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano poche ore all'ultima fatica della Nazionale di Roberto Mancini che questa sera scenderà in campo contro la Germania per il match di Nations League. Queste le parole del ct Roberto Mancini ai microfoni di Raisport: "L’Italia dovrà cercare di fare la sua partita come sempre prova a fare, essere più offensiva quando attacca, con più giocatori che vanno a chiudere l’azione, essere più aggressiva, e riuscire a pressare alta. Chiaro che non sarà semplice perché la Germania è una grandissima squadra. Abbiamo ancora una partita stasera che non è semplice, dopo questa sicuramente potremo tirare una riga e capire quello che abbiamo fatto di buono, e fino ad oggi sono state tante cose, ed altre cose che possiamo migliorare".

"Qui ci sono ragazzi perbene, intelligenti, che oltre ad avere le qualità tecniche possono davvero creare un gruppo importante per il futuro. Per avere una squadra vincente bisogna avere giocatori bravi e forti tecnicamente, ma se poi hanno anche altre qualità credo che sia importante”.