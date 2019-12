Italia, Mancini e il duello Immobile-Belotti: "Presto per dire chi sarà titolare a Euro 2020"

Ospite di "Radio Anch'Io Lo Sport", trasmissione di RadioRai il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato del sorteggio di Euro2020 di sabato pomeriggio che ha visto gli azzurri finire nel Gruppo A con Svizzera, Turchia e Galles. In attesa di scoprire la lista definitiva dei convocati, il ct azzurro ha parlato del ballottaggio in attacco tra Immobile e Belotti: "Nelle partite di qualificazione non abbiamo avuto problemi. La squadra ha sempre giocato bene, creato tanto e segnato molto. Ciro, Andrea e gli altri spero continuino a fare gol. Il titolare? È presto, dovremo vedere anche le condizioni in cui arriveranno all'Europeo. Vedremo al momento".