Italia, Mancini: "La speranza è di avere i tifosi sugli spalti all'Europeo"

Il 7 aprile ci sarà l'assegnazione definitiva dell'Europeo e la speranza di tutto il calcio italiano è che la rassegna possa aprirsi a Roma con il pubblico sugli spalti. Ai microfoni di Rai Sport ne ha parlato anche il ct Roberto Mancini: "Spero che il 12 giugno sia una data di ripartenza per il calcio. Con il pubblico, dato che è la gara inaugurale dell'Europeo. Sarebbe molto importante non soltanto per il calcio e l'auspicio è che anche gli altri sport possano ripartire anche un po' prima, così come i cinema, i teatri. L'Italia dopo tanto tempo è anche molto stanca e ha bisogno di tornare a vivere come prima. La mia speranza è quella di rivedere il pubblico all'Olimpico". Su Bulgaria - Italia di stasera: "Dobbiamo essere bravi a recuperare in fretta le energia. Giocando ogni tre giorni può esserci un po' di stanchezza".

LAZIO - TORINO, DOMANI LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO

LAZIO, IL CALENDARIO BIANCOCELESTE DEL MESE DI APRILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB