Italia, Mancini: "Tutte le gare sono difficili, domani farò alcuni cambi"

Dopo l'importante vittoria contro l'Irlanda del Nord domani l'Italia di Roberto Mancini sfiderà la Bulgaria in un altro match valido per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Queste le parole del ct in conferenza stampa: "Faremo dei cambi rispetto alla partita con l'Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi. Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. Noi siamo qua per vincere. Se l'Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle insidie. Rispetto all'Irlanda del Nord, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica".

Poi ai microfoni della Rai ha aggiunto: "Se l’Europeo non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione enorme. L’Italia ha voglia di tornare a vivere" .

