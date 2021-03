Corsa Champions, Bagni: “Dico Lazio sesta e Roma settima”

Campionato fermo, spazio alle Nazionali e anche alle valutazioni su come terminerà il campionato di Serie A e su quali squadre riusciranno a conquistare un piazzamento Champions. L'ex calciatore di Inter e Napoli Salvatore Bagni non da chance alla Lazio come dimostrano le sue dichiarazioni rilasciate sulle pagine de il Corriere dello Sport: "Corsa Scudetto? La mia classifica finale, che qui ribadisco, è Inter prima, Juventus seconda, Milan terzo e Napoli quarto, forse di misura, sull’Atalanta quinta. Sesta la Lazio e settima la Roma".

