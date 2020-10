Italia, Marchisio elogia la prestazione di Lazzari: "Merita un 7,5. È stato tra i più propositivi"

Al ritorno in Nazionale dopo due anni di assenza, Manuel Lazzari è partito titolare nella gara di questa sera contro la Moldavia. L'esterno della Lazio ha dimostrato di poter dare un importante contributo alla causa azzurra, ripagando la fiducia del ct con un'ottima performance. A confermarlo ci ha pensato Claudio Marchisio, intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Merita un 7,5, è stato tra i più propositivi, nonostante non sia arrivato al gol. Ha corso tanto e bene. Ha una grande capacità di saper giocare il pallone in vari modi. Quando hai un giocatore così di spinta, così importante, puoi anche cercare di modificare gli altri giocatori. Può migliorare nella parte qualitativa, nei cross, capita che arrivi poco lucido nel momento più importante. Sarebbe bello vederlo contro una squadra più blasonata. Ci può stare in Nazionale, lo sta dimostrando e lo farà ancora".

