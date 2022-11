Italia, oggi tre giocatori azzurri hanno lasciato il ritiro

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' iniziato oggi il ritiro dell'Italia a Coverciano, in vista delle prossime amichevoli contro Albania e Austria, e il c.t. Mancini ha già dovuto salutare tre giocatori convocati. Nella mattinata di oggi, infatti, hanno fatto ritorno a casa Gianluca Scamacca del West Ham, Bryan Cristante della Roma e Davide Frattesi del Sassuolo perché indisponibili. Al posto del centravanti degli hammers, il commissario tecnico ha chiamato Andrea Pinamonti, anche lui di proprietà del Sassuolo, mentre ha deciso di non chiamare nessun altro, per il momento, in sostituzione dei due centrocampisti,