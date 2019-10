Italia, Palmeri: "Acerbi merita la titolarità da due anni, più di Bonucci e Romagnoli"

Due laziali in campo sul prato dell'Olimpico di Roma. Francesco Acerbi e Ciro Immobile pronti a sfidare con la Nazionale Italiana la Grecia, gara valida per la matematica qualificazione degli Azzurri ad Euro 2020. Un grande attestato di stima per il difensore laziale arriva da Twitter, dal noto giornalista di Bein Sport tra gli altri, Tancredi Palmeri: "Sono molto contento di vedere Acerbi titolare al posto di Romagnoli. Per carità niente di che verso Romagnoli, se cresce abbiamo tutti da guadagnarci, ma Acerbi è da 2 anni che merita la titolarità per la sicurezza nelle prestazioni, anche davanti a Bonucci".

