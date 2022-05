Italia, Pandev: "Avevo detto di stare attenti alla Macedonia..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un'eliminazione ancora difficile da digerire quella dell'Italia esclusa dai prossimi Mondiali in Qatar. Fatale per gli azzurri di Mancini il gol all'ultimo minuto della Macedonia del Nord. A tornare sull'argomento è l'ex biancoceleste, ed ex capitano della Macedonia, Goran Pandev: "L’Italia per me è una seconda casa, i miei bambini sono nati qua, mi sento metà italiano, però in quella partita ovviamente ho fatto il tifo per la Macedonia. Gli amici italiani mi dicevano che era una partita facile, che l’Italia avrebbe fatto 4 o 5 gol e si sarebbe preparata per la finale del play-off. Io invece dicevo di stare attenti perché la Macedonia se ha l’occasione il gol lo fa e in contropiede è pericolosa. Abbiamo fatto gol all’ultimo minuto e per l’Italia è stato impossibile recuperare" ha detto a ‘Extratime’ su Radio1 Rai.