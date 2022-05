Italia, Platini: "Non vederla ai Mondiali uno shock"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non ci sarà l'Italia ai prossimi Mondiali che si giocheranno da novembre a dicembre in Qatar. Gli azzurri di Mancini, dopo aver vinto gli Europei lo scorso luglio, saranno nuovamente spettatori. Un'eliminazione quella della Nazionale che ha lasciato di stucco il mondo del calcio, compreso Michel Platini: "Italia fuori dai Mondiali? Uno shock. Un Paese come l’Italia che non fa la Coppa del Mondo per due anni di fila è veramente una cosa brutta. Dopo aver vinto l’Europeo non si è qualificata per un paio di rigori sbagliati, è drammatico. Tutti gli innamorati del calcio hanno sofferto per questa cosa", queste le sue parole riportate da il Corriere dello Sport.