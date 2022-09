Italia, Ponciroli contro Immobile: "Speriamo esca qualche nuovo attaccante per il prossimo Mondiale..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tempo di Nazionale e come sempre questo periodo è terreno fertile per parlare di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non ha potuto partecipare al doppio impegno azzurro contro Inghilterra e Ungheria, causa infortunio, ma nonostante questo il "caso" per qualcuno è sempre aperto. Questo il pensiero in merito di Fabrizio Ponciroli ai microfoni di TMW Radio: "Questa qualificazione alla Final Four è una mazzata sui denti, che non cancella il rammarico del Mondiale mancato. Fortunatamente si gioca a giugno, così possiamo godercela. Ma fa male pensare che questa squadra non possa essere al Mondiale. Attacco? Mancini non può fare più di tanto, non c’è abbondanza nei reparti nevralgici. Non abbiamo i Vlahovic o i Lukaku, che ti permettono di avere più soluzioni in fase offensiva. Speriamo che possa uscire qualcosa di nuovo perché non si può arrivare al 2026 con Immobile titolare".