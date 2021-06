Italia, Raspadori: “C’è la voglia di fare qualcosa di grande. Sull’Austria…”

Tre partite, nove punti, e primo posto nel gruppo A: l'Europeo dell'Italia è iniziato alla grande. Dopo aver superato agevolmente la fase a giorni, gli Azzurri sono chiamati a confermarsi. Sabato iniziano gli ottavi di finale e Immobile e compagni se la dovranno vedere con l'Austria. Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo e della Nazionale, ha analizzato il percorso azzurro sin qui in conferenza stampa: "Dobbiamo dare continuità di risultati, di atteggiamento e di entusiasmo, per arrivare dove vogliamo arrivare. Siamo contenti perché siamo passati, abbiamo fatto un grande girone. Ma l’Austria è una squadra organizzata, ci dobbiamo concentrare su di noi. L’Italia è una favola? Anche la mia lo è: la mia forza in questo è stata quella di avere equilibrio prima. Sono stato lo stesso ragazzo di prima. E’ questa la cosa più importante di quello che mi accade: l’equilibrio, la gestione delle emozioni. Sono consapevole che è un punto di partenza, non di arrivo".

RICORDI DEL 2006 - "Ero piccolo ma ricordo tutto. Era un momento magico come quello che vivo adesso. Quello che più sto rivivendo è quella passione, quella voglia di fare qualcosa di grande insieme. Spero che questo sia un punto di partenza per arrivare al nostro sogno".

MANCINI - "Mi sono sentito subito parte del gruppo, il mister ci tratta tutti allo stesso modo. Sono stato io che fino a qualche mese fa vedevo questi come idoli e ora ci sono insieme: è stato più difficile per me che per gli altri inserirsi, mi hanno integrato e accolto benissimo".