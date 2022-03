Italia, Scamacca: “Devo attaccare la profondità come Immobile”. E Adani approva…

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Turchia-Italia, match vinto 3-2 dagli Azzurri, Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante romano del Sassuolo ha commentato così la sua prestazione facendo riferimento ai movimenti di un grande attaccante come Immobile: "Penso che oltre al risultato contava fare una prova di carattere, di atteggiamento ed esprimere il miglior gioco possibile. Oggi l'abbiamo fatto. Cosa ti manca per diventare ancora più forte? Devo migliorare molto, soprattutto nei movimenti in profondità, vengo troppo incontro e devo dare più profondità alla squadra e stare di più in area. Avendo questo fisico devo dominare di più l'area". Lele Adani in telecronaca approva e aggiunge: "Un po' come fa Immobile. Lui lo fa molto bene". E Scamacca: "Si, molto".