Italia, secondo giocatore positivo nell’Under 21: a rischio l’amichevole con la Slovenia

Ancora problemi per la Nazionale italiana Under 21 durante il ritiro di Lignano Sabbiadoro. Un altro giocatore è risultato positivo al Covid-19 dopo il secondo giro di tamponi. Si tratta del secondo calciatore positivo in rosa. Lo ha comunicato la FIGC. Il giocatore in questione è asintomatico ed è stato messo in isolamento. Il positivo ed un altro calciatore venuto a stretto contatto con lui saranno esclusi dal ritiro e seguiranno le indicazioni dell’ASL. Tutto il resto della squadra è in isolamento fiduciario. Il gruppo di Nicolato rischia di dover saltare il match amichevole contro la Slovenia in programma per oggi.

Pubblicato il 2 settembre