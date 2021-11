Italia, Sirigu rientra a Genova ma non per infortunio: il comunicato

Anche Salvatore Sirigu ha lasciato il ritiro della Nazionale. Il portiere del Genoa questa mattina non si è allenato ma il suo non è un problema legato a un infortunio bensì all'influenza. Per questo motivo Sirigu è stato costretto a rientrare in anticipo, il calciatore è stato anche sottoposto a tampone che ha dato risultato negativo. Questo il comunicato: "Salvatore Sirigu, portiere del Genoa, non ha seguito la Nazionale Italiana nella trasferta in Irlanda del Nord perché questa mattina ha avvertito alcuni sintomi influenzali. Il calciatore eseguiti i test è risultato negativo al Covid-19. Ora rientrerà a Genova per unirsi ai compagni rossoblù appena possibile".

