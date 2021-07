Italia-Spagna, Jorginho: "Ecco cosa ho provato quando ho tirato il rigore"

L'uomo più freddo batte il quinto rigore. Jorginho sistema il pallone, respira profondo e guarda Unai Simon fino all'ultimo. Il resto lo consociamo tutti. Piattone destro all'angolino, portiere battuto e Italia in finale. penalty del centrocampista del Chelsea ha consentito agli Azzurri di battere la Spagna in semifinale e di continuare a sognare un'altra notte magica. Nel post partita, l'italo brasiliano è intervenuto ai microfoni della UEFA per analizzare il successo della squadra: "Dopo aver calciato il pallone, ti senti come... se ti fosse stato tolto un peso dalle spalle. In quel momento, ho cercato di dimenticare quello che succedeva intorno a me, di fare quello che sono abituato a fare. Ho respirato come faccio per essere più concentrato e poi ho fatto quello che dovevo fare".

CUORE E GRINTA - "L'Italia non si arrende mai. Noi ci crediamo sempre. Questa è una squadra meravigliosa. Ce lo meritiamo tutto. Soffriamo, giochiamo, ridiamo, ci divertiamo e a volte litighiamo anche. Come una famiglia".

SPAGNA - "Abbiamo sofferto un po' contro una grande squadra che ci ha messo in difficoltà, ci ha fatto correre tanto. L'abbiamo portata fino in fondo, ci abbiamo sempre creduto. E abbiamo meritato di vincere, credo".