Italia - Spagna, Locatelli: "Gli episodi pesano sul risultato. Striscia risultati è storia"

Dopo la sconfitta dell'Italia contro la Spagna in mixed zone ha parlato il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli. Il suo commento sul record di risultati utili consecutivi interrotto e sugli episodi che hanno deciso la partita: "Sicuramente abbiamo fatto una striscia di risultati fantastica, abbiamo fatto qualcosa di storico. Gli episodi pesano sul risultato, mi dispiace per Gigio, ma anche per i fischi agli spagnoli. Ho sentito però anche degli applausi. Guardiamo anche alle cose positive".

EPISODI - "In partite di questo livello gli episodi pesano parecchio. Potevamo fare qualcosa di più, ma comunque siamo rimasti in partita, abbiamo cercato di fare il massimo. Io in crescita? Il mister mi ha chiesto questo, dovevamo stare in partita e sfruttare le assenze. Ho cercato di metterci qualcosa in più, peccato per il risultato".