Italia - Svizzera all'Olimpico, il dato sui biglietti venduti

Cresce la febbre per Italia-Svizzera! Nei primi tre giorni di vendita sono circa 24.000 i biglietti già staccati per la sfida-chiave per la qualificazione alla Coppa del Mondo in programma venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma (ore 20.45). Dopo i due giorni di prelazione dedicati agli associati al Fan Club Vivo Azzurro – nei quali sono stati acquistati circa 3.700 biglietti – la prima giornata di vendita libera ha fatto registrare l’emissione di circa 20.000 tagliandi.

Numeri che confermano la grande attesa per un match decisivo per l’accesso diretto al Mondiale di Qatar 2022, con una città intera che sogna di rivivere un’altra ‘Notte Magica’ nello stadio che ha ospitato le prime tre gare della Nazionale di Roberto Mancini a EURO 2020. Appaiate in testa al Gruppo C a quota 14 punti, Italia e Svizzera torneranno ad affrontarsi per la terza volta negli ultimi cinque mesi dopo il successo per 3-0 degli Azzurri proprio allo Stadio Olimpico lo scorso 16 giugno nel secondo incontro del girone del Campionato Europeo e il pareggio senza reti del 5 settembre a Basilea.

È possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it.

Biglietti e prezzi

TRIBUNA D'ONORE

Euro 90,00

TRIBUNA MONTE MARIO

Euro 70,00

TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO

Euro 50,00

TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 35,00

TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO UNDER 12

Euro 5,00

TRIBUNA TEVERE

Euro 45,00

TRIBUNA TEVERE RIDOTTO

Euro 30,00

TRIBUNA TEVERE RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 25,00

DISTINTI

Euro 14,00

CURVE

Euro 10,00

TRIBUNA TEVERE, DISTINTI E CURVE RIDOTTO UNDER 12

Euro 5,00

TRIBUNA TEVERE PROMO FAMIGLIA ADULTO

Euro 25,00

TRIBUNA TEVERE PROMO FAMIGLIA UNDER 18

Euro 20,00

I biglietti ridotti sono riservati alle donne e agli Over 65 (nati prima del 12 novembre 1956).

I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card.

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai ragazzi fino ai 12 anni (nati dopo il 12 novembre del 2009).

I biglietti di Tribuna Tevere Promo Famiglia Adulto e Under 18 sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 Under 18.

I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso dal 22 ottobre al 5 novembre fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link http://accreditations.figc.it/dise/, a condizione di essersi registrati sullo stesso link entro il 21 ottobre seguendo le procedure riportate.

Tessere federali e tessere CONI (aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2021 con diritto al posto in Tribuna d'Onore potranno accedere alla stessa – fino ad esaurimento dei posti disponibili - o nella Tribuna Monte Mario, ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti ex Ostello della Gioventù in viale delle Olimpiadi nella giornata di giovedì 11 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.



Tessere federali e tessere CONI (non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2021 non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore, avranno accesso alla Tribuna Tevere ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti ex Ostello della Gioventù in viale delle Olimpiadi nella giornata di giovedì 11 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Modalità di accesso allo stadio

Come previsto dal decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, l'accesso agli eventi sportivi è consentito, per i maggiori di 12 anni, solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).