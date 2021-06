Italia - Svizzera, Cucchi: "Gara esemplare, menzione speciale per Immobile"

Altro 3-0 per l'Italia che dopo la Turchia batte anche la Svizzera e si assicura il passaggio del turno. Al termine del match anche Riccardo Cucchi ha dato la sua disamina della partita: "Gara esemplare. Gli azzurri propongono gioco e difendono con lucidità" - ha scritto su Twitter, aggiungendo poi - "Grande serata per Locatelli. Ma merita, tra gli altri, una citazione Immobile. Non solo per il gol. È sempre a disposizione della squadra. Bella Nazionale. Bravi".