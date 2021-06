Italia - Svizzera, Freuler: "Bellissimo sfidare gli Azzurri, volevo farlo da anni"

Si avvicina il prossimo impegno per l'Italia nella fase a gironi di Euro 2020. Dopo la vittoria contro la Turchia, mercoledì a Roma gli Azzurri sfideranno la Svizzera allenata dall'ex Lazio Petkovic. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato del match il centrocampista Remo Freuler: "Ho già detto tante volte, o negli anni precedenti, io una volta volevo giocare contro l'Italia. Mercoledì arriverà il momento, è bellissimo. Noi dobbiamo fare la nostra gara, se gli facciamo pressing probabilmente avranno qualche problema. Se stiamo troppo dietro diventa facile, facciamo la nostra partita in palleggio. Già decisiva? Non c'è pressione, abbiamo ancora due partite che vogliamo vincere, serve concentrazione".