Italia - Svizzera, Immobile ancora in gol: la moglie Jessica esulta all'Olimpico - FOTO

Due gol nelle prime due partite degli Europei. Per Ciro Immobile prosegue il momento d'oro in Nazionale. L'attaccante della Lazio, che ha beffato sia la Turchia che la Svizzera, può esultare per un rendimento da vero bomber nell'inizio di questo torneo. A tifare per lui, oltre ad amici, famiglia e tifosi biancocelesti, anche la moglie Jessica. La splendida consorte di Ciro lo segue da vicino dalle tribune dell'Olimpico. E al fischio finale la consueta foto con maglia azzurra condivisa su Instagram. Eccola di seguito:

