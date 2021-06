Italia - Svizzera, Berardi: "Grande feeling con Immobile e Insigne, sono due campioni"

Domenico Berardi, al termine di Italia - Svizzera, ha parlato così ai microfoni della Rai: "Locatelli? Io e Manu ci conosciamo benissimo, sono contento per lui e per il gol, questo gruppo è fantastico. Abbiamo lottato fino alla fine e portato a casa tre punti fondamentali. Ogni partita cerchiamo di dare il 100%, ora arriverà un’altra patita importante. Feeling nel tridente? Allenandoci insieme cerchiamo di trovarci già lì, davanti ho due campioni come Immobile e Insigne ma anche gli altri, siamo tutti attaccanti forti e chiunque gioca fa bene".

Anche ai microfoni di Sky l'attaccante del Sassuolo si è detto soddisfatto della vittoria, aggiungendo: “Vincere aiuta a vincere, dobbiamo continuare su questa strada”.