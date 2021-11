Italia - Svizzera, Yakin: "Per noi qualificazione ancora difficile ma fattibile"

Dopo l'1-1 tra Italia e Svizzera ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico elvetico Murat Yakin. Le sue risposte alle domande dei giornalisti.

Cosa pensa della partita? E del rigore?

"Un punto qui a Roma ci lascia soddisfatti. Sul rigore, dico che non ho ancora rivisto l'azione ma in quella occasione non abbiamo difeso bene. Noi abbiamo giocato bene, tenendo l'avversario basso e difendendo bene. Quando si gioca contro squadre di questo calibro bisogna dare tutto, siamo riusciti ad andare in vantaggio e quel gol ci ha aiutato tanto".

Lunedì non ci sarà Akanji

"Non so se convocherò un altro giocatore, devo vedere. Probabilmente non ci sarà nemmeno Rodriguez e lunedì dobbiamo fare tanti gol alla Bulgaria perché dobbiamo recuperare la differenza reti. Oggi abbiamo conseguito un buon risultato, ma la prossima gara sarà completamente diversa. Noi dobbiamo vincere e l'Italia in Irlanda del Nord si giocherà le sue chance, speriamo che l'Irlanda del Nord non si dia per sconfitta fin dall'inizio e noi dobbiamo dare il meglio e fare una goleada".

Dal punto di vista psicologico state meglio dell'Italia?

"Innanzitutto dobbiamo analizzare questa partita, poi sarà importante imporci a livello offensivo. Ora servono forze fresche e molte azioni d'attacco, giochiamo in casa e questo è un vantaggio per noi. Sappiamo che per l'Italia in Irlanda del Nord sarà difficile ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo due gol da recuperare: non sembra facile, la Bulgaria ci darà filo da torcere ma ora godiamoci il momento".

Come sta Zakaria?

"Ha preso solo una botta. Lunedì ci servono tutti, abbiamo già tante assenze e servono al massimo i giocatori che ci sono".

Quali sono state le emozioni stasera?

"Nel primo tempo siamo riusciti ad andare nella direzione che avevamo preparato, la squadra tra l'altro vive del dinamismo e dell'aiuto tra i compagni. Siamo andati avanti forse anche in modo sorprendente, poi abbiamo difeso male in occasione del pareggio ma in generale siamo stati ben organizzati. Certo, il gol al 90esimo sarebbe stato davvero sfortunato, l'1-1 ci soddisfa".

Come dovrà cambiare la Svizzera a livello mentale?

"La squadra sa che sarà un'altra gara, stasera abbiamo messo in campo tante energie ed emozioni. Lunedì giocheremo dinanzi ai nostri tifosi, sarà lo stadio tutto esaurito e dobbiamo andare subito in vantaggio. Seguiremo nel frattempo il risultato in Irlanda del Nord: dobbiamo recuperare due gol, difficile ma fattibile".

Perché allenava in seconda divisione?

"Io alleno da 15 anni e ho allenato molte squadre svizzere... Il calcio talvolta vive anche di sorprese e sono stato sorprendo quando ho ricevuto questa chiamata, che mi ha onorato e riempito di gioia. Il campionato in cui si allena per me non è rilevante, io lavoro allo stesso modo qui come in seconda divisione".

Cosa è successo a Ricardo Rodriguez?

"Non sappiamo se riuscirà a recuperare, se non ha subito uno strappo muscolare forse sì. I problemi muscolari sono sempre difficili, cercheremo di recuperarlo".

Che ricompensa per l'Irlanda del Nord se riusciranno a strappare un punto all'Italia?

"Per ora godiamoci questo momento di stasera, brinderemo con la squadra e con lo staff. Il loro lavoro è fondamentale, senza di loro non sarebbe stato uguale. Ora dobbiamo riflettere sul come andare avanti".