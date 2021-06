Italia, tra Immobile e Insigne è questione di "fratellanza". E Cannavaro si complimenta... - FOTO

In campo s'intendono alla perfezione, nella vita di tutti i giorni sono buoni amici. L'Italia vola sulle ali di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, già coppia d'attacco del Pescara di Zeman. Al triplice fischio i due si sono scambiati alcuni messaggi via social. Il bomber del Napoli ha condiviso una foto su Instagram in compagnia del collega, per poi aggiungere: "Fratello". Puntuale la risposta dell'attaccante della Lazio: "Amico mio". La coppia ha ricevuto anche i complimenti di un compaesano d'eccezione. Si tratta di Fabio Cannavaro: "Buona la prima, bravi guagliù".

Calciomercato Lazio: l'Inter pensa a Radu, ma Stefan...

Lazio, Sarri e le sue frasi rimaste famose: dalle facce di c**** al palazzo

TORNA ALLA HOMEPAGE