Italia Under 21, Di Biagio lascerà la nazionale: ecco chi sono i candidati ct

Cinque anni, intervallati dalla breve esperienza di due mesi alla guida della nazionale maggiore. È quanto durerà l'avventura di Gigi Di Biagio come ct dell'Italia Under 21, non di più. A prescindere dal risultato dell'Europeo (per il quale gli azzurrini sono ancora in corsa sul filo di lana, aspettando notizie positive dai match degli altri gironi), il ct verrà sollevato dal proprio incarico il 31 luglio 2019, quando scadrà il suo contratto. La gestione di Di Biagio è stata caratterizzata da luci e ombre, e questo Europeo avrebbe dovuto rappresentare la sua definitiva consacrazione: non sarà così, al suo posto è già pronta una lista di tre alternative, di cui una insospettabile. Infatti, tra i papabili candidati a prenderne il posto sarebbe anche l'ormai ex romanista Daniele De Rossi, ancora indeciso sul fatto di continuare la propria carriera all'estero – per lui si parla di Los Angeles Galaxy o Boca Juniors – o intraprendere una nuova vita da allenatore. In quel caso dovrebbe prima superare il Supercorso a Coverciano. L'altro nome favorito per sostituire Di Biagio è invece Paolo Nicolato, reduce da un grande mondiale con la selezione Under 20 e gradito alla Federazione. Infine, anche Alberico Evani potrebbe sedersi sulla panchina dell'Under 21, per quella che non sarebbe una prima volta: fu proprio lui, infatti, a sostituire Di Biagio in quei 2 mesi passati sulla panchina della nazionale maggiore.

