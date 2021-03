Jacobelli: "Il Crotone ha tenuto testa alla Lazio, se non fosse stato per Caicedo..."

Interrogato su come il Torino possa tenere testa all'Inter oggi, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha preso come esempio la gara svolta dal Crotone venerdì all'Olimpico contro la Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Basta pensare al Crotone che venerdì all’Olimpico contro la Lazio ha tenuto testa ai biancocelesti: se Caicedo non avesse inventato quel gol quasi allo scadere, a cinque minuti dalla fine, probabilmente sarebbe finita in parità".