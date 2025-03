Jacopo e la laurea con la sciarpa della Lazio: "Sogno l'Europa League"

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Mese intenso per gli studenti universitari. Oltre alle sessioni di esami c'è chi ha concluso il proprio percorso di studi e in queste settimane i social sono invase da corone di allori e di ragazzi che festeggiano il proprio traguardo. Già, la laurea un obiettivo che sembra tanto lontano all'inizio ma che poi, appello dopo appello, si avvicina. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la storia di Irene che dopo essersi laureata è corsa all'Olimpico per vedere la gara tra Lazio e Viktoria Plzen. In questi giorni sui social gira un video di un ragazzo che a La Sapienza festeggia la sua laurea con la corona di alloro in testa e la sciarpa della Lazio al collo. Un video divertente con la fidanzata che prova a dirgli di toglierla e lui imperturbabile che continua a mostrarla fiero.

Abbiamo raggiunto Jacopo che ci racconta come la Lazio lo abbia accompagnato lungo tutto il suo percorso. Il 23enne, infatti, ha festeggiato la laurea in Scienze Politiche e relazioni internazionali a La Sapienza e ci racconta come la squadra del suo cuore sia stata sempre al suo fianco: "La scelta di portarmi la sciarpa della Lazio è stata prima cosa che ho pensato. Quella sciarpa mi ha accompagnato in tutto il mio percorso è sempre venuta con me. Era nello zaino a ogni esame e non potevo non averla alla discussione. Dopo la proclamazione mi hanno messo la corona di alloro e mi sono subito messo la sciarpa. Mio padre, lazialissimo come me, era orgoglioso e contento della scelta. La mia ragazza era un po' scettica perché diceva che per educazione al costume del momento non fosse corretto, ma sono andato dritto. Lei non è tifosa, ma ci sto lavorando e vorrei farla innamorare di questi colori".

Jacopo segue la Lazio anche se tra lavoro e studio non riesce ad andare a ogni partita allo stadio: "Prima era più semplice, lavorando la sera e con i calendari ballerini non riesco a esserci sempre. Ora che sono più libero senza l'università voglio esserci, penso già da Lazio - Torino quando voglio portare anche la mia fidanzata. Amo andare in Tribuna Tevere perchè si vede bene la partita e l'atmosfera è magnifica, anche se la Monte Mario insomma ha sempre il suo fascino. Cerco di capire bene quanti siamo, magarti si aggrega qualche amico, e sfrutto qualche promozione".

La Lazio è una questione di famiglia e la squadra di Baroni piace parecchio a Jacopo: "Baroni mi piace, l’ho apprezzato fin da subito. Ero un po’ scettico sul fatto che potesse essere accomodante soprattutto sul mercato, ha gestito bene anche se adesso è in una fase un po’ calante. Questa squadra mi diverte nonostante qualche passo falso dell'ultimo periodo. Europa League? Non capisco chi la schifava. Non sarà la Champions, ma comunque la vincono squadre forti tipo Manchester United e Chelsea. Stiamo parlando di una competizione internazionale storica, speriamo di andare più avanti possibile. Vincerla sarebbe qualcosa di magico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.