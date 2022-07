Jessica e Ciro, prosegue l’attesa per il quarto figlio: “Sette mesi di noi” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la dolcissima attesa di Ciro e Jessica che aspettano il quarto figlio. Il bimbo nascerà tra circa due mesi e sarà il secondo maschio della coppia dopo il piccolo Mattia, venuto alla luce nell'agosto del 2019. Cresce l'attesa, ma anche la pancia di Jessica che sui social ha postato una foto in costume in cui mette in mostra i progressi della sua gravidanza. La descrizione è tutta per il prossimo Immobile in arrivo: "Sette mesi di noi piccolino".