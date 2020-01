Jessica Immobile: “Ciro va al Napoli? No, resta alla Lazio. Abbiamo comprato casa...”

La vittoria sul Brescia ha reso più dolce l'Epifania della Lazio. Una giornata di riposo e tranquillità per tutti i biancocelesti, meno uno. Meno il bomber e artefice principale del nono successo consecutivo: Ciro Immobile. “Colpa” di sua moglie Jessica, intervistata su Rai Uno questo pomeriggio: “Poverino l'ho lasciato a casa da solo con tre figli. Ieri ha fatto doppietta, ma oggi ha un compito più difficile”. Il suo rapporto con Ciro: “Non sapevo cosa volesse dire fidanzarsi con un calciatore, non capivo nulla di calcio. E all'inizio mio padre non lo vedeva di buon occhio, ora invece lo ama più di me (ride, ndr). Comunque non l'ho ascoltato, dopo 5 mesi ero incinta. È carinissimo, mi dedica tutti i gol. L'unico suo vizio sono i videogiochi. Non mi dà fastidio, quando mi innervosisco che sta giocando troppo lui mi capisce e smette”. Poi l'intervistatrice, da tifosa, incalza sulla possibilità di vedere Immobile al Napoli nel prossimo futuro: “Nono, resta alla Lazio” - dice Jessica - “Abbiamo anche comprato casa da poco...”. Musica per le orecchie dei laziali. Un augurio di buona Epifania da Jessica Immobile.

