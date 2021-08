Juve, Allegri sugli allenatori: "Hanno ributtato dentro i vecchi come me e Sarri"

Prima conferenza pre partita anche per Massimiliano Allegri. Il suo ritorno alla Juve ha fatto molto rumore e c'è attesa di vedere il confronto con gli altri allenatori che sono alla guida delle big: "Sono un po’ invecchiato - ha detto Max - quest’anno poi hanno ributtato dentro tutti i vecchi: me, Spalletti, Sarri. Dubbi e incertezze devono devono esserci perché creano maggiore attenzione e concentrazione, anche, soprattutto, quando le cose vanno bene. Quest’anno come tutti gli anni la Juve parte per vincere tutte le competizioni. Favorita? Di solito è quella che ha vinto lo scudetto, noi siamo nelle 6-7 che possono vincere. Intanto facciamo un passo alla volta, pensiamo a vincere la prima partita". Una battuta anche sul duello con gli altri tecnici: "I protagonisti sono sempre i giocatori e non gli allenatori. Dopo tanti anni ci divertiremo un po' di più in conferenza a sfotterci un po'. Ma i giocatori sono i protagonisti, noi dobbiamo farli rendere al meglio".